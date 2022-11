Serie B. Gli squalificati dopo l'11a: fuori quattro calciatori

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione dell’1 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BADELJ Milan (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IANNONI Edoardo (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

JORONEN Jesse Pekka (Venezia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MURGIA Alessandro (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

VENTURI Michael (Cosenza)

CALABRESI Arturo (Pisa)

CASSANDRO Tommaso (Cittadella)

FOULON Daam Wonnebald (Benevento)

LA MANTIA Andrea (Spal)

MAZZITELLI Luca (Frosinone)

PERGREFFI Antonio (Modena)