Serie B. Gli arbitri della 12a: Camplone a Benevento, Paterna a Pisa - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Gli arbitri della 12a: Camplone a Benevento, Paterna a Pisa

L'arbitro Giacomo Camplone
L'arbitro Giacomo Camplone
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 5 novembre.

BENEVENTO – BARI - h. 14.00

CAMPLONE

PERROTTI – D’ASCANIO

IV: MASTRODOMENICO

VAR: DIONISI (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: MERAVIGLIA (VAR ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

BRESCIA – ASCOLI - h. 14.00

GARIGLIO

GUALTIERI C. – RICCI M.

IV: LONGO E.

VAR: ABISSO

AVAR: MUTO

CITTADELLA – MODENA - h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

PAGLIARDINI - LOMBARDO

IV: BURLANDO

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

PISA – COSENZA - h. 14.00

PATERNA

PALERMO - FONTEMURATO

IV: TREMOLADA

VAR: LA PENNA (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI”)

AVAR: SANTORO (VAR ON-SITE STADIO “ARENA GARIBALDI”)

SUDTIROL – CAGLIARI - h. 14.00

BARONI  

TOLFO – DI MONTE

IV: DE ANGELI

VAR: PEZZUTO (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: PERENZONI (VAR ON-SITE STADIO “DRUSO”)

TERNANA – SPAL - h. 14.00

SERRA

DI GIOIA - MORO

IV: FRASCARO

VAR: GUIDA

AVAR: PAGANESSI 

FROSINONE – PERUGIA - h. 16.15

DI BELLO

RANGHETTI - PAGNOTTA

IV: CATANOSO

VAR: AURELIANO

AVAR: GUALTIERI M.

PALERMO – PARMA - h. 16.15

MAGGIONI

ZINGARELLI – DE MEO

IV: MAGGIO

VAR: MASSIMI (VAR ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: MARCENARO (VAR ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

COMO – VENEZIA - Domenica 6/11 h. 16.15

MIELE G.

FIORE - LOMBARDI

IV: DI FRANCESCO

VAR: GUIDA

AVAR: MUTO

REGGINA – GENOA - Lunedì 7/11 h. 20.30

MARESCA

DI IORIO - LAUDATO

IV: PASCARELLA

VAR: MINELLI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR: SACCHI (VAR ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

Maurizio Morante

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