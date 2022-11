Coppa Serie D, il Francavilla passa ai sedicesimi: battuto il Lavello

Il derby lucano di Coppa Italia di Serie D se lo aggiudica il Francavilla. La squadra sinnica batte di misura il Lavello in gara secca e accede ai sedicesimi di finale. Basta un lampo di Gentile un minuto dopo dal rientro dall'intervallo per piegare la resistenza della formazione ofantina. Inoltre nella gara odierna Petruccetti ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in rossoblu.