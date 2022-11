Il sarconese Cantisani porta il Crotone agli ottavi di Coppa Serie C

C'è un po' di Val d'Agri nel passaggio del Crotone agli ottavi di Coppa Italia di Serie C. La firma della vittoria la porta Raffaele Cantisani, classe 2004, alla sua seconda gara con la maglia dei pitagorici, che permette di eliminare al 110' il Monopoli dalla competizione. Il 18enne attaccante di Sarconi, cresciuto nella scuola calcio Ben 10 di Felice Vignati, ex Asso Potenza, sale in cattedra con un gol pesantissimo che vale la qualificazione.