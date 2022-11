Il Potenza esce dalla Coppa Italia di Serie C. La squadra di Raffaele viene travolta con un 3-1 dal Catanzaro e adesso può pensare solo al campionato. I calabresi sbloccano con l'ex Cianci al 17' e raddoppiano al 49' su rigore con Curcio. Poi al 68' è ancora Cianci a fissare con una doppietta il tris per i padroni di casa. Per i rossoblu realizza il gol della bandiera De Sole al 72'.