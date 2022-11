Dall'8 al 10 il Viviani ospiterà le Rappresentative di Lega Pro

Il Potenza ospita per la prima volta in assoluto lo “Stage di selezione Sud, rappresentative Under 15, Under 16 e Under 17 Stagione Sportiva Lega Pro 2022/2023”, evento organizzato dalla Lega Pro e che avrà luogo allo Stadio Alfredo Viviani nelle giornate dell’8, 9 e 10 dalle ore 15 alle ore 18.30.

Si tratta del terzo stage di inizio stagione, il primo previsto al Sud Italia, nel quale il Ct delle Rappresentative, Daniele Arrigoni, incontrerà i ragazzi convocati dalle squadre di Lega Pro. A coadiuvarlo, tra gli altri, i tecnici Luigi Corino e Oriano Renzi.

Di seguito l’elenco dei convocati e lo staff tecnico presente nella tre giorni:

UNDER 17

Portieri: Vincenzo Pio Grimaldi (Catanzaro), Alessandro Isernia (Picerno), Antonio Di Serio (Taranto), Sebiano Spartà (Messina)

Difensori: Lorenzo Gorgoni (V.Francavilla), Francesco Scognamiglio (Potenza), Matteo Muscarà (Messina), Simone Montano (Giugliano), Alessandro Angelini (Monopoli), Luca Monterisi (Fidelis Andria), Donato Salvatore Solaro (Avellino), Vincenzo Mazzola (Messina), Andrea Imparato (Potenza), Savino Petruzzelli (Fidelis Andria)

Centrocampisti: Francesco Greco (Crotone), Francesco Paolo Schettino (Juve Stabia), Andrea Pellegrino (Potenza), Stefano Codraro (Avellino), Marco Covelli (Fidelis Andria), Marco Di Fazio (Messina), Gaetano Santarpia (Turris), Gabriele Pezzuto (Taranto), Francesco Karol Maiolo (Catanzaro), Gerardo Agnelli (Foggia), Samuel Michele Troiano (Juve Stabia), Niccolò Guglielmi (Monopoli), Christian Martina (V.Francavilla), Sabino Sole (Avellino), Matteo Marinelli (Foggia), Lorenzo Ballariano (Messina), Francesco Testa (Juve Stabia), Luca De Giorgio (V.Francavilla)

Attaccanti: Angelo Vapore (V. Francavilla), Michele Basile (Audace Cerignola), Gabriel Ambrogio (Crotone), Samuel Galano (Giugliano), Nicolò Migliaccio (Picerno), Gianpaolo Ragone (Potenza), Salvatore Gambino (Taranto), Francesco Muratore (Catanzaro)

UNDER 16

Portieri: Antonio Lorenzo Bara (Crotone), Luigi Pio Capogna (Fidelis Andria), Cristian Tobia Piccolo (Juve Stabia), Simone Iuliano (Turris)

Difensori: Aniello Urciuoli (Avellino), Alessandro Lanzone (Avellino), Andrea Collaro (Catanzaro), Leonardo Basso (Crotone), Simone Teratone (Turris), Davide Caggianello (Picerno), Francesco Pio Trotta (Juve Stabia), Davide Zaino (Picerno), Giovanni Castaldi (Foggia), Vincenzo Avolio (Juve Stabia), Alessandro Martellone (Gelbison), Sione Maria Iocco (Pescara)

Centrocampisti: Luigi Iagulli (Audace Cerignola), Emanuele Giunto (Avellino), Raul Tassoni (Catanzaro), Giulio Mirarchi (Crotone), Christian Caputi (Fidelis Andria), Vincenzo Ragone (Picerno), Angelo Curci (Catanzaro), Flavio Fuscaldi (Audace Cerignola)

Attaccanti: Nicolò Martire (Fidelis Andria), Francesco Nazzareto (V.Francavilla), Ferdinando Trifilò (Messina), Ivan Ponziglione (Potenza), Gabriel Garofalo (Foggia), Denni Uva (Giugliano), Gianmarco Baglivo (V.Francavilla), Saverio D’Onofrio (Avellino), Antonio Pisano (Catanzaro), Giorgio Pecora (Messina), Giacomo Voglino (V.Francavilla), Lorenzo Galiano (V.Francavilla), Alessandro Shehaj (Pescara), Andrea Rossetti (V.Francavilla)

UNDER 15

Portieri: Graziano Fiore (Fidelis Andria), Leonardo Di Lauro (Juve Stabia), Pietro Maniscalco (Messina), Edoardo Silvestris (Monopoli)

Difensori: Francesco Gentile (Foggia), Giuseppe Trotta (Monopoli), Davide Manuzzi (Avellino), Ciro Schiano (Audace Cerignola), Alessandro Miceli (Catanzaro), Antonio Trovato (Crotone), Andrea Casone (Giugliano), Antonio Aloisi (Avellino), Gianmarco Barletta (Audace Cerignola), Alessandro Tufano (Juve Stabia), Gabriele Ferrentino (Picerno), Giovanni Volpe (Potenza)

Centrocampisti: Giuseppe Sorce (Crotone), Christian Riina (Messina), Luigi Procino (Monopoli), Cosimo Angrisano (Avellino), Donato Capece (Picerno), Angelo Peschechera (Fidelis Andria), Luca Palmisano (Taranto), Paolo Dragone (Tranto)

Attaccanti: Vincenzo Santonastaso (Avellino), Domenico Sarpo (Giugliano), Marco Mele (Catanzaro), Simone Raimondi (Catanzaro), Cristian Pignatelli (Foggia), Mattia Mantico (Turris), Manuel Alessi (Messina), Giuseppe Tarulli (Monopoli), Elia Favicchi (Turris), Francesco Balzano (Juve Stabia), Giancarlo Soprano (Juve Stabia), Mirko Mastrovito (Foggia), Lorenzo Maugeri (Messina)

Commissario tecnico: Daniele Arrigoni

Collaboratore tecnico: Luigi Corino

Collaboratore tecnico: Oriano Renzi

Collaboratore tecnico: Dino Valentini

Fisioterapista: Giuseppe Pillori

Team manager: Paolo Pastore

Magazziniere: Davide Rota

Tra le attività collaterali condivise dalla Lega Pro, il Potenza ha rivolto un invito di partecipazione a circa 50 scuole calcio della regione Basilicata, ospitandole nei vari settori dell’impianto: iniziativa nel solco già tracciato di stimolare nuove opportunità di conoscenza e di crescita sociale e culturale per tutta la comunità, nella cornice del prezioso mondo del movimento sportivo e dell’aggregazione giovanile, condividendo la possibilità concreta di sviluppare, in collaborazione con il tessuto sociale locale, azioni di divulgazione orientati alla conoscenza e riconoscibilità degli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

In particolare, nella giornata di stage dell’8 novembre, prima del fischio d’inizio e all’intervallo delle partitelle a ranghi misti, prevista una dimostrazione di calcio femminile promossa dall’ASD Seventeen Potenza, nell’ambito del Mese dei Diritti delle Donne nello Sport.

L’evento sarà visibile con servizi e dirette su La Nuova TV (già Media Partner Ufficiale Potenza Calcio, ch. 82 DTT Basilicata/Puglia, streaming su sito e canale youtube).

Ufficio Stampa Lega Pro