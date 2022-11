Serie C girone A, comanda il Renate

Molto difficile da decifrare dopo undici giornate disputate il girone A di Serie C, a sorpresa al primo posto c'è il Renate che vince quattro a uno il big match di giornata sul campo della Feralpi, ancora sugli scudi Sorrentino autore di una tripletta.

All'inseguimento dei lombardi un terzetto, il Lecco che perde la vetta e interrompe la serie di vittorie venendo sconfitto in casa dal Trento, il Novara che pur non meritando supera uno a zero il Sangiuliano City con un gol di Masucci, il Pordenone che rifila un pokerissimo di reti alla Pergolettese, i friulani hanno la miglior difesa del campionato con sole sei reti subite.

Tre i pareggi di giornata, nel posticipo il Padova si fa raggiungere in extremis dal fanalino di coda Piacenza, a Ceravolo risponde l'ex Novara Zunno; niente di fatto tra Virtus Verona ed Arzignano, un punto a testa anche per Albinoleffe e Juve U23.

Boccata d'ossigeno per la Triestina che si aggiudica la sfida salvezza contro il Mantova, terza vittoria di fila per la Pro Sesto che batte due a uno la Pro Patria e passa nella parte sinistra della graduatoria, nell'ultimo incontro di giornata a sorpresa la Pro Vercelli passa tre a due a Vicenza, non bastano ai biancorossi due reti e il miglior attacco del girone con ventuno gol messi a segno finora.

Risultati e classifica