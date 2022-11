Ciancio guida l'assalto del Novara: "Ora facciamo il salto mentale"

“Dalle cadute ci si rialza” non è tanto un luogo comune quanto un dato di fatto viste le ultime vittorie con Padova e Sangiuliano City che hanno chiuso una striscia negativa fatta di tre sconfitte consecutive. Tra i giocatori più rappresentativi ed esperti in grado di prendere per mano la squadra anche nei momenti difficili Simone Ciancio, esterno sinistro arrivato in estate dall'Avellino, può dire la sua sul momento che sta vivendo il Novara, posizionato nell'elite del girone A con tutta l'intenzione di vivere una stagione da assoluta protagonista.

- Il Novara aveva voglia di rivalsa dopo il primo periodo negativo di questa stagione e si è visto, al di là del risultato vincente e delle scelte tattiche ottimali: la squadra sembra aver ritrovato lo spirito dell'avvio di stagione, che pareva temporaneamente smarrito. Tu cosa ne pensi?

"Dalle cadute ci si rialza con la forza di volontà, con l’impegno, con il lavoro che in settimana non è mai mancato. Eravamo convinti di poter fare meglio ed è stato un bene che proprio in questo momento sia capitato il Padova: arrivavamo da tre sconfitte consecutive ma quando incontri una grande squadra dai sempre qualcosa in più. Ora dobbiamo fare il salto mentale perché dobbiamo capire che il gruppo è forte, è sano, dobbiamo dare l’impronta a questo campionato perché possiamo fare grandi cose".

- Ha colpito molto la duttilità della squadra nelle mani di mister Cevoli, che ha cambiato più schemi di gioco durante la sfida con il Padova sorprendendo gli avversari; in più non è sfuggito il fatto che, rispetto alle precedenti uscite, nonostante il gol subito non siete caduti mentalmente ma siete rimasti lucidi, creando le occasioni che hanno poi portato la vittoria pur in extremis. Cosa è cambiato rispetto alle giornate precedenti nell’anima della squadra e su cosa avete lavorato?

"Il mister cambia spesso moduli in base agli avversari. Noi siamo effettivamente un gruppo che può giocare in tanti modi diversi perché ha giocatori che possono assumere più ruoli quindi è anche più facile per il nostro allenatore cambiare schemi di gioco. Per quanto riguarda il gol del Padova, mentalmente non è facile subire un gol così soprattutto dopo che il mister ha cambiato uomini e assetto tattico però noi conosciamo la nostra forza, il valore di questo gruppo e bisogna ammettere che non è mancato quel pizzico di fortuna che ha permesso alla sfera, dopo un rimpallo, di rimanere lì mentre in altre partite dove ci è girata un po' male una palla simile l’avrebbe presa un difensore".

- Tu ti spendi sempre in maniera importante come difensore, ma non disdegni di avanzare fino a centrocampo come successo in varie occasioni, arrivando a capire durante la gara il modo migliore per contrastare il gioco degli avversari. Al Novara non piace parlare delle prestazioni dei singoli, così come al vostro allenatore, ma cosa può Simone Ciancio alla squadra?

"Io cerco di non risparmiarmi mai, cerco di dare sempre il massimo e questo alla lunga verrà sempre riconosciuto dai miei compagni che mi vedono come un giocatore non più giovane che dà l'esempio sia durante i 90 minuti che con l'impegno negli allenamenti, dando forza mentale e fisica anche agli altri che pensano “se ce la fa lui perché non lo devo fare io”. Così si formano i gruppi veri, i gruppi belli, i gruppi vincenti. Io posso dare una mano ai più giovani e al mister solo in questo modo qua e spero di riuscirci perché questo è il mio intento, quello di aiutare i miei compagni e di impegnarmi sempre al 110%".