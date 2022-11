Bari. Mignani: "Daremo battaglia al Benevento, recuperano in tre"

Il tecnico del Bari, mister Michele Mignani, ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match di domani al "Vigorito" nel quale affronterà i padroni di casa del Benevento. Queste le parole dell'allenatore dei pugliesi:

"Cannavaro lo conosco più per averlo guardato in tv che per averci giocato contro. Visto il suo livello, il paragone tecnico con me non regge. Mi piace la sua figura per l'immagine che dà di se e perché è stato un grande difensore. Per me sarà un piacere giocare contro di lui e stringergli la mano.

Quella contro il Benevento sarà una partita difficile contro una squadra molto forte che è stata costruita per stare nella parte alta della classifica. Non hanno iniziato nel migliore dei modi ma hanno individualità di assoluto valore e, con l'arrivo di Cannavaro, cercano una nuova quadratura. Non sono ammesse distrazioni perché il Benevento può punirti in ogni momento.

La nostra classifica è veritiera. In trasferta abbiamo vinto qualche partita che avremmo dovuto pareggiare mentre in casa avremmo meritato, forse, qualcosa in più. Noi vogliamo giocarci la partita contro ogni avversario. E proprio per questo chi gioca contro di noi cambia atteggiamento a seconda di se giochiamo in casa o fuori.

Per fare punti a Benevento serve sostanza. Come abbiamo fatto a Cagliari, sappiamo che dovremo mettere in campo organizzazione, intensità e agonismo. Il punto fondamentale è dare battaglia e poi in questa serve metterci organizzazione e qualità altrimenti non fai risultato.

Dobbiamo lavorare sulle palle inattive perché abbiamo fatto solo un gol in queste situazioni. A prescindere da tutto, serve cattiveria in area di rigore avversaria. Abbiamo buone percentuali sui tiri ma serve maggior precisione.

Anche a Benevento scenderemo in campo con tre calciatori offensivi ma abbiamo anche calciatori che ci permettono di giocare in altri modi.

Tutti possono segnare ma, ad esempio, per i nostri terzini è più difficile perché non chiedo loro di saltare sulle palle inattive o di inserirsi in zona gol. Dagli altri calciatori posso, invece, aspettarmi diverse soluzioni in zona gol. Ovviamente più si gioca e più si hanno possibilità di segnare.

Botta, Bellomo e Antenucci ci saranno. Sono felice per la convocazione di Cheddira in nazionale perché sta vedendo i frutti del lavoro fatto. La sua crescita individuale è andata di pari passo a quella della squadra. Dovesse andare al Mondiale troveremo il modo di sostituirlo ma ora pensiamo al Benevento".