Serie D/F: tre giornate a Pensalfini, due a Pisanu

Queste le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 9ª giornata disputate domenica scorsa. Eccole nel dettaglio:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PENSALFINI MATTIA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

Per avere colpito un calciatore avversario con una testata al volto facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PISANU MICHELE (ROMA CITY FC)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PISANU MICHELE (ROMA CITY FC)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ZANON DAMIANO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

NAVA VALERIO(CYNTHIALBALONGA)

LA GAMBA ANTONIO(FOOTBALL CLUB MATESE)

ADORNI LORENZO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

ALTOBELLI MATTIA(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

BITTAYE LAMIN(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

SMAJLAJ NIKOLAS(CALCIO TERMOLI 1920)

PERINI FILIPPO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

GURINI ALESSANDRO(PINETO CALCIO)

GRANDIS TOMAS ANDRES(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BIZZINI ALESSANDRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

SEVERINI MIRCO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

COCO STEFANO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

SCATOZZA SALVATORE(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

PIETRANTONIO MANFREDO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

CABELLA ANDREA(ROMA CITY FC)

ANGIULLI FEDERICO(SAMBENEDETTESE SRL)

MONTEBUGNOLI MATTEO(VASTESE CALCIO 1902)

GARGIULO GIUSEPPE(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PELLECCHIA SAVERIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

FERRARI ROBERTO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

RICAMATO VINCENZO(FOOTBALL CLUB MATESE)

LUCARINI MATTIA(PINETO CALCIO)

PETRINI FRANCESCO(PORTO D’ASCOLI S.R.L.)

DI FILIPPO ANTONIO(SAN NICOLO’ NOTARESCO SRL)

AGOSTINONE GIUSEPPE(SAMBENEDETTESE SRL)

TASSI LORENZO(SAMBENEDETTESE SRL)

MASSAROTTI DOMENICO(TOLENTINO 1919 SSDARL)