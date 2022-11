Benevento. Cannavaro: "C'è da soffrire ancora per due partite poi..."

Giorno di conferenza per mister Fabio Cannavaro: il tecnico del Benevento ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del "Vigorito" alla vigilia del match casalingo contro il Bari, fischio di inizio alle ore 14. Queste le sue parole:

"La condizione fisica sta crescendo anche se in settimana abbiamo avuto qualche problema con Capellini e Schiattarella. Glik si è allenato oggi con noi e decideremo domani sul suo utilizzo: già il fatto che sia tornato ci regala un sorriso.

Il nuovo medico ha scelto di avvalersi di Silvano Cotti, con il quale ho collaborato del quale mi fido anche se, ribadisco, la scelta non è stata mia. E' importante la comunicazione tra staff medico e staff tecnico perché serve a sbagliare meno.

Quella contro il Bari è una partita dura ma sappiamo che anche in emergenza possiamo giocarcela, come fatto domenica scorsa contro il Pisa. Domani non possiamo sbagliare le marcature preventive perché il Bari ha attaccanti che ti puniscono al minimo errore ma noi ci siamo preparati al meglio in settimana. Al di là dell'aspetto tecnico-tattico, ciò che non deve mai mancare è la concentrazione.

Acampora è quello che è più avanti nel recupero mentre Tello va gestito meglio perché il suo infortunio è più delicato. Già il fatto di vederli qui ad allenarsi è un aspetto positivo. Dovremo soffrire ancora per un paio di partite e poi potremo recuperare elementi che ci permetteranno scelte diverse.

Cerco di dare fiducia a tutti perché il campionato è lungo e ci sarà bisogno di tutti. Farias ha dato il massimo nella scorsa partita alternando cose positive e cose negative ma si vede che quando prende palla può fare cose importanti. Gli attaccanti devono stare tranquilli anche se non stanno segnando perché le qualità le hanno ed il gol arriverà.

Dovremo essere intelligenti domani e capire i momenti della partita gestendola bene: bravi nella fase difensiva giocando tutti insieme e concentrati in quella offensiva. Io sono contento di come stanno lavorando i calciatori e sono sicuro che la vittoria arriverà.

Nella scorsa partita Schiattarella non stava benissimo e aveva bisogno di essere aiutato ma ora sta bene e quindi domattina potrò pensare a diverse soluzioni. Man mano che arriveranno i calciatori avremo più scelte da fare.

La paura che ha la squadra è dovuto anche al cambio di allenatore: a noi oggi manca la vittoria, soprattutto dopo quello che è accaduto contro la Ternana. Lavoriamo sotto tutti i punti di vista per eliminare dubbi e paure e durante gli allenamenti i ragazzi reagiscono: serve una vittoria perché i ragazzi si stanno sacrificando tanto e devono vedere ripagati i loro sforzi.

Oggi ho una fotografia molto più chiara di quello che è il mondo Benevento Calcio e sono più fiducioso di un mese fa: so che quando torneranno tutti gli assenti la scelta sarà ampia. Potremo divertirci con diversi sistemi di gioco e diversi atteggiamenti. Per ora, come col Pisa, non sarà facile ma sono fiducioso.

Il Bari partirà avvantaggiato perché ha tutti a disposizione; anche per me sarà un onore giocare contro Mignani. Per quanto riguarda lo staff dei preparatori, io mi occupo dello staff tecnico mentre la società guarda al resto: come ho detto prima, l'importante è la comunicazione.

Determinare le cause dei tanti infortuni è complicato: a parte quelli traumatici, quelli muscolari possono dipendere da tanti fattori. Ci ho ragionato ma poi mi sono fermato perché non possiamo cambiare il passato quindi è il momento di voltare pagina. Non sono un allenatore che punta il dito ma uno che vuole massima collaborazione tra tutte le componenti. Sicuramente in passato gli errori ci sono stati da parte di tutti, calciatori compresi.

Il Bari è una squadra che in ripartenza può far male quindi servirà equilibrio ma, come ogni squadra, ha pregi e difetti. Noi abbiamo lavorato sul nostro aspetto offensivo perché contro il Pisa ci sono stati degli errori. Io devo far capire ai calciatori che, anche in emergenza, queste partite si possono vincere perché squadre come Bari e Pisa ti concedono sempre qualcosa.

In Serie B si gioca poco, si giocano davvero pochi minuti: è inutile allenare i calciatori per 90 minuti di intensità se poi ne giochi 40. Se si vuole migliorare bisogna spezzettare meno le partite: da parte dei calciatori servono meno sceneggiate, da parte degli arbitri più personalità. Di bello, invece, ci sono stati gli incontri con tanti ex colleghi calciatori.

Da una situazione come quella nella quale ci troviamo se ne esce solo col lavoro. E' stimolante e devi curare tanti particolari, la categoria non conta a me interessavano gli stimoli e oggi lo è più dell'inizio.

Viviani è un calciatore che, per tanti errori, ha perso fiducia. Ora dobbiamo essere bravi noi a togliergli la paura: aveva carenze muscolari, si è sbagliato qualcosa in precedenza e stiamo cercando di recuperarlo. Come con Acampora, sono molto fiducioso.

A Karic ho detto che correre va bene ma gli manca quella piccola parte per finalizzare le situazioni che crea. Sicuramente è uno che fa gol e stiamo lavorando in quest'ottica.

Ai miei calciatori devo dare l'esempio, fare capire che il calcio è uno sport importante ma pur sempre uno sport".