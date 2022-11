Foggia-Avellino: info biglietti

In vendita da questa mattina i tagliandi per assistere alla gara Foggia-Avellino, dodicesima gara di campionato della stagione di Lega Pro 2022/2023, in programma lunedì 07 novembre 2022 allo stadio "Pino Zaccheria" con fischio d'inizio alle ore 20:30.

Prezzi

INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALISSIMA € 50,00 € 35,00 TRIBUNA OVEST CENT. SUPERIORE € 35,00 € 25,00 TRIBUNA OVEST LAT. SUPERIORE € 30,00 € 21,00 TRIBUNA OVEST INF. CENTRALE € 25,00 € 18,00 TRIBUNA OVEST INF. LATERALE € 25,00 € 18,00 TRIBUNA EST € 18,00 € 13,00 CURVA SUD – CURVA NORD € 10,00 € 7,00

Al prezzo indicato bisogna aggiungere i diritti di prevendita.

Modalità, date e orari di vendita

Online e punti vendita: Dalle ore 11:00 di venerdì 04 novembre 2022 alle ore 20:30 di lunedì 07 novembre 2022 attraverso il sito www.vivaticket.it o presso i seguenti punti vendita: