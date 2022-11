Brutte notizie per i tifosi dell'Audace Cerignola: i supporters ofantini non potranno prendere parte alla trasferta di Francavilla Fontana. La decisione è stata assunta dalla Prefettura di Brindisi che in occasione della gara Virtus Francavilla-Audace Cerignola di domenica 06 novembre ore 17.30 ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Foggia.