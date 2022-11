V. Francavilla, Calabro: "Partita difficile. Cerignola buona squadra"

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato la gara di domani con l'Audace Cerignola. Queste le sue parole:

"Domani affrontiamo una partita difficile come del resto tutte in questo campionato. Il Cerignola è una squadra ben messa in campo che effettua una fase difensiva abbastanza bassa con delle ripartenze importanti. Una squadra formata da giocatori di esperienza che hanno calcato per molti anni questo campionato, mi aspetto quindi una gara insidiosa. Nelle ultime gare hanno giocato col 3-5-2 ottenendo anche buoni risultati, la Virtus sa comunque come comportarsi in qualsiasi situazione.

Recuperi? In settimana sono rientrati in gruppo Tchetchoua e Giorno, dovrò valutare bene la tenuta fisica. Ekuban sarà ancora indisponibile, così come Pierno che è squalificato. Mi aspetto molto dalla mia squadra, perché so che la forza per tirarci fuori dalle difficoltà sta dentro di noi. Essere aiutati, come già successo in precedenza, per novanta minuti dai nostri tifosi è tanta roba. Ma trascinarli dalla nostra parte è solo compito nostro".