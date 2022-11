Benevento-Bari 1-1: gara nervosa ma prova di carattere dei giallorossi

E' terminato 1-1 il match del "Vigorito" tra Benevento e Bari valido per la 12a giornata del campionato di Serie B. Al vantaggio giallorosso firmato da Improta nella prima frazione, ha risposto Cheddira per i galletti nella ripresa su calcio di rigore.

Cannavaro, sempre in emergenza, recupera il solo Glik per la panchina e si presenta con Forte e La Gumina come coppia d'attacco. Mignani non ha problemi di formazione e sceglie Scheidler come compagno di Cheddira nel reparto avanzato e con Botta a supporto.

Primo tempo da sbadigli, la gara, come detto in precedenza, è molto nervosa ed il gioco molto spezzettato e l'arbitro Camplone, nell'arco dei 90', non è sembrato avere sempre in mano le redini del match. La prima azione degna di nota arriva a 27' sull'asse Botta-Folorunsho, da quest'ultimo a Cheddira il cui tiro, però, termina sopra la traversa. Al 36' è il Benevento a passare in vantaggio: Forte, defilato a sinistra in area ospite, scarica per Improta al limite dell'area, il centrocampista giallorosso lascia partire un rasoterra che sorprende Caprile e si insacca in rete. Al 44' ancora padroni di casa pericolosi: punizione dal limite calciata da Forte con palla che sibila vicino al palo alla destra di Caprile e si perde sul fondo. La prima frazione, quindi, si chiude sull'1-0 per il Benevento.

La squadra di Fabio Cannavaro comincia la ripresa con grande verve e va vicina al raddoppio già al secondo minuto: punizione di Masciangelo dalla sinistra, palla in area, colpo di testa di La Gumina e grande parata di Caprile. Alla mezzora l'arbitro Camplone, dopo revisione al VAR, assegna un calcio di rigore al Bari per tocco di braccio di Letizia in area giallorossa. Sul dischetto si presenta Cheddira che calcia forte e batte Paleari che aveva intuito il tiro e riesce anche a toccare la palla prima che entri in porta. Due minuti dopo padroni di casa in 10 uomini per l'espulsione, per doppia ammonizione, di Pastina. Cannavaro risistema i suoi in campo e la squadra lo ripaga andando ancora vicina al gol: colpo di testa di Leverbe su calcio d'angolo che Caprile devia fortunosamente ancora in corner. Dopo 5' di recupero, al triplice fischio, il punteggio è di 1-1 al "Vigorito".

IL TABELLINO