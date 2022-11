Bari. Mignani: "Per come si era messa, il pareggio mi sta bene"

Il tecnico del Bari, Michele Mignani, ha commentato la prestazione della sua squadra al termine del match pareggiato in casa del Benevento per 1-1. Queste le parole dell'allenatore dei pugliesi:

"Per come si era messa il pareggio mi soddisfa. Abbiamo recuperato e portato a casa un punto il che vuol dire che dobbiamo dare sempre il 100% altrimenti fatichiamo. Il gol subito è nato da un nostro errore, poi c'è stata un po' di confusione ma ci sta quando devi recuperare. Nel finale, in superiorità numerica, potevamo fare di più.

Dopo il pareggio pensavo si potesse vincerla ma, dopo la loro espulsione, abbiamo giocato più come singoli che da squadra.

Il Benevento si è difeso bene, coprendo gli spazi, specie nella prima parte di gara mentre noi abbiamo avuto i tre d'attacco sempre in linea.

I giallorossi sono forti anche ora che hanno diversi calciatori fuori. Siamo una neopromossa e non possiamo pensare di andare a dettare legge dappertutto. Alcune partite, come quella di oggi, vengono decise dagli episodi.

Gli arbitri danno una valutazione agli episodi che spesso non è uguale alla mia: evidentemente l'errore è mio".