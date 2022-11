Benevento. Cannavaro: "Peccato non aver vinto, bravi anche in 10"

Il Benevento pareggiato in casa contro il Bari per 1-1 dopo essere passata in vantaggio con un gol di Improta. Questo il commento di mister Cannavaro al termine del match:

"Spiace per come è andata perché i ragazzi si impegnano al massimo per vincere. Ora serve grande attenzione perché al minimo episodio la partita cambia. In questo momento dobbiamo essere perfetti e non commettere errori. Gli applausi del pubblico ci dicono che siamo sulla strada giusta.

Anche in 10 siamo stati bravi perché i ragazzi hanno capito il momento e hanno dato di più. Avremmo meritato di vincere.

Quello del difensore è un ruolo nel quale non puoi commettere errori perché costano caro: serve concretezza e cattiveria. Subiamo pochi tiri in porta e questo significa che difendiamo di squadra e sappiamo soffrire. In attacco dobbiamo essere più cinici. Per quello che stiamo chiedendo ai ragazzi in questo momento, sarebbe stato giusto vincere.

Ho fiducia perché la squadra gioca e mostra voglia di vincere. L'avevamo preparata diversamente per portare a casa tre punti ma gli episodi hanno fatto la differenza. Solo lavorando e giocando possiamo arrivare alla vittoria.

Nel primo tempo abbiamo giocato bene sulla destra e male sulla sinistra. Qualche uscita l'abbiamo sbagliata perché anche Karic non era al massimo e necessitava di un tempo di gioco in più. Ora, però, siamo questi e mi tocca tirare fuori il meglio da chi ho a disposizione.

Farias non era svogliato ma non era facile entrare in quella situazione. Gli ho detto che per me è importante e, a prescindere da se giochi dall'inizio o no, deve comunque mostrare il suo valore.

Non abbiamo sofferto molto: il Bari era venuto per fare la sua partita ma lo abbiamo limitato e gli abbiamo fatto fare quello che volevamo.

Per come abbiamo giocato e per come abbiamo interpretato la gara avremmo meritato i tre punti.

Pastina è giovane e deve capire che un fallo come quello di oggi, in una zona di campo non importante, costa molto caro. Mi piace il difensore che mette il fisico ma deve sapere quando metterlo. E' giovane e imparerà dall'errore: salterà la prossima e poi ci saranno i rientri dei suoi compagni e potrebbe ritrovarsi fuori".