Cerignola, Pazienza ne convoca 24 per la sfida con la V. Francavilla

Sono 24 i gialloblù scelti da Michele Pazienza per la trasferta di Francavilla Fontana, in programma domani. Al termine della rifinitura odierna, il tecnico ofantino ha reso noto la lista dei convocati per la sfida con i biancazzurri. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fares, Saracco, Trezza;

DIFENSORI: Allegrini, Blondett, Coccia, Giofrè, Ligi, Olivera, Russo;

CENTROCAMPISTI: Botta, Capomaggio, Inguscio, Langella, Ruggiero, Sainz-Maza, Tascone;

ATTACCANTI: Achik, D'Andrea, D'Ausilio, Malcore, Neglia, Signorile, Vitali.