Benevento. Paleari: "Ci manca solo la vittoria ma diamo il massimo"

E' Alberto Paleari il calciatore scelto dal Benevento per rispondere ai media nella sala stampa del "Vigorito" dopo il pareggio contro il Bari. Queste le parole dell'estremo difensore giallorosso:

"Loro non ci hanno impensierito più di tanto. Il vantaggio lo abbiamo gestito bene e abbiamo fatto bene tutte e due le fasi. Peccato solo non aver vinto.

Il rigore per loro poteva starci ma forse ce n'era anche uno per noi nel primo tempo ma l'arbitro ha lasciato correre.

Tutti noi calciatori abbiamo capito il momento e nel gruppo c'è compattezza, un fattore che emerge sempre di più. Il lavoro che stiamo facendo in settimana si vede dal punto di vista fisico.

Ho preparato i rigori studiano come li calcia Cheddira: mi aspettavo lo tirasse centrale e quindi sono partito in leggero ritardo e sono solo riuscito a toccarla. Spiace di più perché lo hanno calciato sotto la nostra curva.

Sta a noi uscire dal momento ma possiamo farlo solo attraverso il lavoro. Possiamo solo dare qualcosa in più degli avversari.

Siamo in crescita ma dobbiamo tenere duro fino a Ferrare perché dopo la sosta recupereremo molti calciatori.

Il 3-5-2 non è il modulo che il mister ha in testa ma ora siamo questi e dobbiamo adattarci. Cannavaro ha portato positività e ci sta trasferendo la sua mentalità vincente.

Noi abbiamo un obiettivo di punti da raggiungere che ci siamo dati e che non vi dirò. Ora dobbiamo metterci alle spalle questo momento, basta un episodio. Anche il pubblico ha capito che il momento è difficile.

La vittoria ci manca come manca ai tifosi. Facciamo il massimo per ottenerla. In difesa giocano gli stessi da molte partite. Anche Schiattarella non è al massimo ma dobbiamo stringere i denti e tenere duro".