Virtus Francavilla-Audace Cerignola: i convocati di Calabro

Sono 21 i convocati da mister Antonio Calabro per la sfida Virtus Francavilla-Audace Cerignola, in programma domenica 05 novembre allo stadio "Nuovarredo Arena" ore 17:30 e valevole per la 12° giornata del girone C del campionato di Lega Pro. L'elenco completo:

PORTIERI: Milli, Avella, Romagnoli;

DIFENSORI: Idda, Miceli, Caporale, Minelli;

CENTROCAMPISTI: Giorno, Cardoselli, Di Marco, Mastropietro, Risolo, Tchetchoua, Cisco, Carella, Macca, Murilo, Enyan;

ATTACCANTI: Maiorino, Patierno, Perez.