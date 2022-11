Serie C, il Picerno torna a vincere Il Potenza impatta all'88'

Nella dodicesima giornata di Serie C girone C il Picerno torna a vincere dopo dieci giornate e il Potenza rimonta la Viterbese due gol di svantaggio nell'ultimo quarto d'ora di gioco. I melandrini sbloccano il punteggio con Reginaldo, poi il Taranto pareggia con Labriola, ma nella ripresa capitan Esposito regala il successo ai picernesi. In terra laziale la squadra di Raffaele va sotto di due gol con le firme di Marotta e Volpicelli, poi Girasole accorcia le distanze. Nella ripresa i viterbesi triplicano con Mungo, ma questo non basta ai padroni di casa. La compagine del capoluogo di regione prima dimezza nuovamente lo svantaggio con Emmausso e poi trova il pari a 2' dalla fine con Caturano.