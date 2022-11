Serie D, primo hurrà in casa del Matera Pari Francavilla Ko Lavello

Nella decima giornata di Serie D girone H il Matera trova la prima vittoria interna in campionato. La cura Ciullo sta funzionando con tre gare senza ko e la prima vittima del nuovo tecnico è il Brindisi. I materani vanno sul doppio vantaggio con Figliomeni e Iaccarino nei primi 32', poi gli adriatici accorciano le distanze soltanto nella ripresa con Di Piazza al 70'. Invece il Francavilla impatta 1-1 a Santa Maria Capua Vetere. Gladiator in vantaggio con Messina al 5', poi i sinnici trovano il pari con Melillo su calcio di rigore al 25'. Perde il Lavello per 3-0 ad Altamura trafitto da Croce, Sosa e Dipinto.