Juve NG-Novara 2-1, azzurri sconfitti al Moccagatta

Il Novara manca l’appuntamento con la terza vittoria di fila ed esce sconfitta dal Moccagatta per mano di una Juve NG che ha fatto qualcosa in più degli azzurri per trovare la vittoria; bianconeri subito avanti con Rafia, il Novara dopo aver accusato il colpo reagisce e si rende pericoloso soprattutto con Tavernelli che al 38’ sfiora il pareggio.

Al 53’ arriva il pareggio azzurro con Marginean che su cross di Masini batte Raina, l’uno a uno dura tre minuti, Berrenachea vince un contrasto e batte Desjardins, al 35’ doppio grande intervento di Raina su Carillo e Buric, il Novara ci prova ma la partita finisce due a uno per i locali.

JUVE NG-NOVARA 2-1

Marcatori: 7’Rafia (J), 8’st Marginean (N), 12’st Berrenachea (J).

Juve NG: Raina, Riccio, Compagnon (1’st Gudrig), Poli, Rafia (41’st Mulazzi), Iocolano (30’st Besaggio), Barbieri, Barrenechea, Sersanti, Pecorino, Turricchia. All. Brambilla

Novara: Desjardins, Benalouane, Urso (30’st Goncalves), Masini, Bortolussi (30’st Buric), Marginean, Carillo, Gonzalez (30’st Galuppini), Tavernelli (39’st Rocca), Ranieri (20’st Peli), Ciancio. All. Cevoli

Arbitro: Emmanuele di Pisa.