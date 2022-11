Serie C girone A, una coppia al comando

Più che mai equilibrato il girone A di serie C che dopo la dodicesima giornata vede 15 squadre in 8 punti, se non è un record poco ci manca... In testa una coppia, il Renate che non va oltre lo zero a zero in casa contro la Pergolettese e il Pordenone che rifila un pokerissimo di reti al Lecco.

Ad un punto dalle capolista la Feralpi che con una rete di Balestrero passa uno a zero a Vicenza; male il Novara, gli azzurri perdono due a uno ad Alessandria contro la Juve NG e non convincono ancora, la classifica sorride ancora alla formazione di Cevoli dalla quale ci si aspetta un cambio di ritmo sotto il punto di vista delle prestazioni.

Quattro i pareggi di giornata, manca il ritorno alla vittoria il Padova in casa contro l'Arzignano, non basta la doppietta di Liguori; finisce uno a uno Sangiuliano-V.Verona, stesso risultato in Trento-Pro Sesto, a Saporetti risponde Capelli.

Si toglie dall'ultimo posto il Piacenza che si aggiudica per due a uno lo scontro salvezza di Mantova, risale la Pro Patria che con i gol di Stanzani e Piu batte la Triestina a cui non serve il rigore al quinto minuto di recupero di Ganz.

Nell'anticipo l'Albinoleffe passa in rimonta al "Piola" di Vercelli, le bianche casacche passano in vantaggio nel primo tempo con Saco ma nella ripresa le reti di Manconi, Tomaselli e Cori ribaltano il match dando il terzo risultato consecutivo ai bergamaschi.

Risultati e classifica di giornata