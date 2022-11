Serie D girone A, la prima fuga è del Sestri Levante

La prima fuga della stagione nel girone A di Serie D è del Sestri Levante, i liguri continuano la serie di vittorie consecutive passando due a uno a Chieri e allungando a più sei sulla Sanremese che pareggia quattro a quattro sul campo della Castellanzese; al terzo posto il Vado che supera due a uno il Gozzano, stesso risultato per la quarta forza del campionato il Ligorna che vince in rimonta sullo Stresa.

Due i pareggi di giornata, in inferiorità numerica il Borgosesia conquista un punto prezioso al "Comunale" contro l'Asti; ben cinque i successi esterni, la Fezzanese vince uno a zero a sorpresa a Casale, convince il Legnano che passa tre a uno in Valle D'Aosta sul campo del Pontdonnaz, bene anche il Pinerolo che si aggiudica lo scontro salvezza contro il Chisola.

Settimo punto nelle ultime tre partite per il Derthona che infligge un tris di reti alla Castanese, una rete di Menabò permette al Bra di aggiudicarsi il derby piemontese a Fossano nell'ultimo incontro di giornata.

Risultati e classifica di giornata