Attenzione alla classifica corta

E’ passato oltre un mese dall’ultimo editoriale sul Novara, più di trenta giorni in cui ho fatto una tremenda fatica a capire la squadra azzurra, forse come non mai. Della squadra frizzante vista in quasi tutte le prime giornate non c’è più traccia, il quarto posto in classifica è una manna dal cielo così come lo sono state le vittorie contro Padova e Sangiuliano, detto questo mi aspettavo una prestazione diversa ieri contro la Juve. L’inizio match è stato emblematico, dovevamo essere carichi per come è andata la sfida contro il Sangiuliano, abbiamo potuto preparare la partita tutta la settimana ed invece siamo subito stati aggrediti dai bianconeri che sono passati in vantaggio, tutto sommato il risultato giusto del primo tempo (e forse anche finale) sarebbe stato un pareggio ma all’intervallo siamo andati sotto di un gol; il pareggio di Marginean ci ha illuso, tre minuti e di nuovo la Juve ha trovato il gol che non siamo più riusciti a recuperare dimostrandosi una vera e propria bestia nera; inutile guardare i risultati delle altre se noi siamo questi, una classifica così corta solletica ambizioni importanti ma deve costringerci a dare un’occhiata anche dietro.

La sensazione che le nostre avversarie ne abbiano di più è frustrante nell’assistere alle ultime partite del Novara, qualcosa non ha funzionato nella preparazione e il cambio di mister all’interno di essa non ha certo aiutato gli azzurri; fonti attendibili mi ha detto che Marchionni ha caricato molto, non so dopo il suo addio come ha proseguito Cevoli, può essere che abbia cercato di partire forte anche per avere subito una posizione stabile alla guida della squadra, tuttavia di queste ipotesi al momento ce ne facciamo poco come delle voci che Ferranti sicuramente rinforzerà la squadra al prossimo mercato, a me interessa il breve anzi il brevissimo, mi attendo un Novara diverso contro la Pro Patria per tante ragioni ma soprattutto per portare a casa i tre punti.

Vogliamo rivedere il Novara delle prime giornate!!!

Forza Novara Sempre!!!