Serie B. Squalificati dopo la 12a: fuori 4 calciatori ed un tecnico

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione dell’8 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. SUDTIROL per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un pezzo di cartone; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LEZZERINI Luca (Brescia): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PASTINA Christian Diego (Benevento): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSANDRO Tommaso (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

KARACIC Fran (Brescia)

BERUATTO Pietro (Pisa)

CITTADINI Giorgio (Modena)

CURADO Marcos (Perugia)

DELL'ORCO Cristian (Perugia)

HAPS Ridgeciano Dela (Venezia)

MELCHIORRI Federico (Perugia)

OOSTERWOLDE Jayden (Parma)

PALUMBO Antonio (Ternana)

WISNIEWSKI Przemyslaw (Venezia)

MAITA Mattia (Bari)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BISOLI Pier Paolo (Sudtirol): per avere, al 50° del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, uscendo dall'area tecnica, esultato in maniera provocatorio davanti alla panchina della squadra avversaria.