Il ct della Lega Pro Arrigoni: "A Potenza la migliore accoglienza"

Una straordinaria occasione per visionare da vicino tra le migliori promesse dei settori giovanili delle società di Serie C. Si è concluso lo stage “Stage di selezione Sud, rappresentative Under 15, Under 16 e Under 17 Stagione Sportiva Lega Pro 2022/2023”: organizzato nelle giornate dell’8, 9 e 10 novembre dalla Lega Pro e ospitato per la prima volta in Basilicata, presso lo stadio Alfredo Viviani, su iniziativa del Potenza Calcio.

“Qui abbiamo lavorato benissimo – ha dichiarato il Commissario Tecnico delle Rappresentative di Lega Pro, Daniele Arrigoni – complimenti al presidente Macchia e l’intero Potenza Calcio per l’accoglienza riservata. Nel calcio le infrastrutture sono importanti e la progettualità che ci è stata illustrata testimonia la volontà di offrire una opportunità di crescita seria e notevole. Posso affermare che si è trattato del miglior stage delle rappresentative Lega Pro che abbia mai effettuato.”

Nella terza giornata, amichevole a ranghi contrapposti della selezione Under 15, nati nel 2008.

Ufficio Stampa Potenza Calcio