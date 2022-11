Sassuolo-Roma 1-1, si sblocca Pinamonti

Finisce 1-1 tra Sassuolo e Roma nel penultimo turno prima della sosta per il mondiale. Una buona partita giocata dai neroverdi che vanno subito vicini al vantaggio dopo un quarto d'ora con una sassata di Frattesi dalla distanza che esce però di poco. Alla mezz'ora è invece Lauriente a sfiorare la rete. La prima, e unica, occasione dei giallorossi arriva nel finale di tempo, quando Zalewski non trova la porta da pochi metri.

La ripresa si gioca su ritmi bassi, almeno fino al 75', quando Laurientè se ne va in campo aperto e serve un assist perfetto per Traorè che si divora la rete da solo davanti a Rui Patricio. Al minuto 80' la Roma trova il gol al primo tiro in porta, cross di Mancini per la testa di Abraham che insacca alle spalle di Consigli. Terza rete in campionato per il centravanti inglese. I neroverdi si buttano tutti avanti e trovano il meritato pareggio al 90' con Pinamonti, che finalmente si sblocca dopo un periodo negativo.