Novara-Pro Patria, Cevoli ne convoca 23

Sono 23 i giocatori convocati da mister Cevoli per la sfida odierna che vedrà il Novara affrontare la Pro Patria, non ci sarà Rocca fermo per un turno di squalifica.

Portieri: Desjardins, Menegaldo, Pissardo

Difensori: Amoabeng, Benalouane, Bonaccorsi, Carillo, Ciancio, Goncalves, Khailoti, Urso

Centrocampisti: Calcagni, Di Munno, Marginean, Masini, Peli, Ranieri

Attaccanti: Bortolussi, Buric, Diop, Galuppini, Gonzalez, Tavernelli