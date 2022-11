Potenza, i precedenti e i convocati di Raffaele contro il Latina

In vista della gara Potenza–Latina (13^ giornata campionato di Serie C girone C, domani alle ore 14.30 presso lo stadio Alfredo Viviani), di seguito i precedenti in Basilicata tra le due squadre con il contributo del Museo del Potenza Calcio.

Serie C – Girone C 1969/70 | 11/01/70 (17ᵃ giornata) | Potenza-Latina 1-1 (15’ Del Fabbro, 35’ Crociara)

Serie C/2 – Girone D 1982/83 | 20/02/83 (21ᵃ giornata) | Potenza-Latina 1-1 (45’ Rosa, 65’ Del Prete)

Serie C/2 – Girone D 1989/90 | 08/04/90 (27ᵃ giornata) | Potenza-Latina 1-3 (38’ Di Rienzo, 43’ De Angelis, 49’ Scattini, 85’ De Angelis)

Serie C/2 – Girone D 1990/91 | 17/02/91 (20ᵃ giornata) | Potenza-Latina 0-1 (41’ Tentoni)

Serie C/2 – Girone C 1991/92 | 21/06/92 (38ᵃ giornata) | Potenza-Latina 1-0 (16’ Bucciarelli)

Serie C/2 – Girone C 2004/05 | 08/05/05 (33ᵃ giornata) | Potenza-Latina 2-0 (37’ Brigante, 59’ Capuccilli – gara giocata “a porte chiuse”)

Serie C/2 – Girone C 2005/06 | 07/06/06 (34ᵃ giornata) | Potenza-Latina 2-1 (35’ Berretti, 46’ Agodirin, 51’ Morello)

Serie C – Girone C 2021/22 | 24/10/21 (11ᵃ giornata) | Potenza-Latina 2-1 (48’ Zampa, 72’ Jefferson, 84’ Sepe)

SINTESI IN NUMERI

Bilancio: 8 partite giocate, 4 vittorie Potenza, 2 pareggi, 2 vittorie Latina; 10 reti Potenza, 8 reti Latina.

Risultato più ricorrente: 1-1 e 2-1 (due volte ciascuno);

Miglior marcatore del Potenza: 10 calciatori con 1 rete;

Miglior marcatore del Latina: Massimo De Angelis con 2 reti.

L’allenatore Giuseppe Raffaele ha diramato i convocati per la gara di domani. Di seguito la lista:

RUOLO / NUMERO / CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 3 Celesia Christian – 51 Girasole Domenico – 4 Gyamfi Bright – 18 Legittimo Matteo – 5 Matino Emmanuele – 17 Polito Vincenzo – 2 Rillo Francesco

CENTROCAMPISTI

6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 14 Riccardi Pasquale – 8 Sandri Mattia – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Belloni Nicolas – 9 Caturano Salvatore – 11 Di Grazia Andrea – 10 Del Sole Ferdinando – 7 Emmausso Michele – 32 Masella Davide – 70 Schimmenti Emanuele – 77 Volpe Giovanni

Ufficio Stampa Potenza Calcio