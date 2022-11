Spal. De Rossi: "Sconfitta meritata, prestazione davvero brutta"

Dopo la sconfitta, la prima della sua gestione, della Spal per mano del Benevento, il tecnico degli estensi, Daniele De Rossi, ha così commentato la gara del "Mazza":

"Abbiamo meritato di perdere perché la prestazione vista è stata la peggiore da quando sono qui. L'avversario era di livello ma serviva un altro atteggiamento da parte nostra. Dobbiamo lavorare per riproporre la stessa prestazione vista nel derby.

Sia io che Cannavaro siamo d'accordo sul fatto che la direzione arbitrale non ci è piaciuta.

Anche con il Sudtirol abbiamo commesso l'errore di lasciare condurre a loro il gioco: se lo fai con il Benevento, che ha calciatori di qualità, a prescindere dall'uomo in meno, è normale subire.

Non puoi segnare dopo pochi minuti e poi concedere campo all'avversario per la rimanente parte di gara. Bisogna lavorare su questo aspetto e sull'umore perché l'entusiasmo è importante. Tuttavia, aver concesso campo non ha significato non lottare perché anche dopo il gol i ragazzi ci hanno provato".