Coppa Italia Promozione, San Cataldo sbanca Viggiano 1-1 a Pescopagano

Un pari e una vittoria esterna nelle semifinali di andata di Coppa Italia Promozione. Nel Marmo Platano si verifica l'ennesimo 1-1 di giornata come nelle altre due gare di Coppa Italia Eccellenza. La Santarcangiolese passa in vantaggio con Ndiaye dopo soli 3' e poi viene ripresa dal Pescopagano con Giuseppe Capuano al 25'. In Val d'Agri è il San Cataldo che espugna il Coviello. La formazione bellese passa in vantaggio con Nano al 14', prima di essere raggiunta dal Viggiano con Santalucia al 22'. Due minuti dopo dal rientro dall'intervallo Villano regala il successo ai bellesi dagli undici metri.