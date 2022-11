Pordenone-Novara 1-0, gli azzurri si arrendono nel finale

Una rete di Ajeti a quattro minuti dal novantesimo condanna il Novara ad una sconfitta nel big match del girone A di Serie C, una sconfitta meritata per gli azzurri che sono scesi in campo con il chiaro intento di portare a casa un punto e hanno subito costantemente l’iniziativa dei padroni di casa.

Nulla di fatto all’intervallo Pordenone pericolo al 9’ con una conclusione di Dubickas che termina alta sulla traversa, risponde Bortolussi con un colpo di testa centrale che Martinez controlla senza troppi patemi, al 18’ ci prova Bruscagin di testa, palla alta. Al 34’ Candellone dalla distanza, attento Desjardins, al 39’ l’estremo azzurro è bravo a salvare la sua porta su un tiro di Burrai.

Il fortino azzurro crolla a cinque minuti dalla fine Continua il forcing del Pordenone dopo la pausa, ci provano Ajeti e Bruscagin, la girandola di cambi non cambia la fisionomia della partita, al 36’ ci prova Piscopo ma difetta di mira, al 41’ Dubuckas sfiora il gol dopo la triangolazione con un suo compagno, l’uno a zero è nell’aria e arriva al 42’ con Ajeti che decide una mischia in area con un tocco sotto misura, non succede più nulla e il Pordenone si conferma leader del girone A di Serie C.

PORDENONE-NOVARA 1-0

Marcatore: 41’st Ajeti.

Pordenone: Martinez, Bruscagin, Dubickas, Burrai, Ajeti, Benedetti (46’st Pirrello), Pinato (31’st Piscopo), Torrasi (40’st Giorico), Bassoli, Candellone, Zammarini. All. Di Carlo

Novara: Desjardins, Masini (43’st Buric), Rocca, Bortolussi (38’st Gonzalez), Marginean, Carillo, Khailoti, Tavernelli (25’st Galuppini), Ciancio, Benalouane, Goncalves (25’st Urso). All. Cevoli

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Note: Ammoniti Zammarini, Pinato e Benedetti per il Pordenone, Rocca, Carillo, Ciancio, Marginean, Khailoti e Bortolussi per il Novara.