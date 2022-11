Serie C, il Potenza impatta a Messina Il Picerno piega l'Avellino

Nella quattordicesima giornata di Serie C girone C il Potenza impatta a Messina e il Picerno ribalta l'Avellino. In terra siciliana i padroni di casa passano in vantaggio con Fofana al 42' e i ragazzi di Raffaele trovano il pari con Del Sole al 74' Al Curcio gli irpini sbloccano il punteggio con Russo al 56', ma i melandrini in 7' la ribaltano con Diop su rigore al 72' e Garcia al 79' per tre punti pesanti in chiave salvezza.