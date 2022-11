Serie C girone A, scatta il Pordenone

Il girone A di Serie C ha forse trovato il suo padrone, il Pordenone con un gol nel finale di Ajeti supera il Novara nel big match e allunga in testa alla classifica, una giornata tutta favorevole per la formazione di Di Carlo a cominciare dall'atteggiamento degli azzurri scesi in campo per lo zero a zero e sconfitti meritatamente a pochi minuti dal novantesimo, clamoroso il k.o. del Renate in casa contro la Pro Sesto per come si è sviluppata la partita, i padroni di casa sprecano tre reti di vantaggio e vengono sconfitti con due reti proprio negli ultimi minuti.

Al secondo posto risale il Lecco che batte tre a uno il Piacenza e la Feralpi che a Mantova non va oltre lo zero a zero, il quartetto è completato proprio da Renate e Pro Sesto.

Tre i pareggi di giornata, il Padova continua il momento negativo pareggiando due a due in casa contro l'Albinoleffe, un punto a testa anche per Pro Vercelli e Pergolettese.

Tre vittorie esterne negli ultimi tre incontri di giornata, un gol di Palumbo permette alla Juve di vincere a Busto Arsizio, bel successo della Virtus Verona a Trento in uno scontro salvezza che ha visto gli scaligeri vincere due a zero, bene l'Arzignano che nella sfida tra le due sorprese di questa prima parte di campionato passa sul terreno del Sangiuliano per due a uno.

