Serie B. Arbitri della 14a: Serra a Parma, Zufferli a Reggio Calabria - I AM CALCIO ITALIA

Serie B. Arbitri della 14a: Serra a Parma, Zufferli a Reggio Calabria

L'arbitro Luca Zufferli
L'arbitro Luca Zufferli
BeneventoSerie B

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 27 novembre:

PARMA – MODENA Sabato 26/11 h. 15.00

SERRA

DI IORIO – CORTESE

IV: PICCININI

VAR: GUIDA

AVAR: COLOMBO

PISA – TERNANA Sabato 26/11 h. 18.00

SACCHI

MOKHTAR – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

REGGINA – BENEVENTO h. 12.30

ZUFFERLI

PALERMO – NIEDDA

IV: RUTELLA

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

BRESCIA – SPAL h. 15.00

MINELLI

ROSSI C. – PAGNOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: MARESCA

AVAR: VOLPI

CITTADELLA – COSENZA h. 15.00

PERENZONI

GALETTO – DEI GIUDICI

IV: GARIGLIO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MARCENARO

COMO – BARI h. 15.00

MARCHETTI

DI VUOLO – CAPALDO

IV: GUALTIERI M.

VAR: BANTI

AVAR: LONGO S.

FROSINONE – CAGLIARI h. 15.00

FABBRI

VECCHI – FONTEMURATO

IV: MASSIMI

VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

PERUGIA – GENOA h. 15.00

AURELIANO

MELI – DI MONTE

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: MUTO

SUDTIROL – ASCOLI h. 15.00

PRONTERA

PERETTI – GARZELLI

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

PALERMO – VENEZIA h. 18.00

MANGANIELLO

DI GIOIA – LOMBARDO     

IV: MERAVIGLIA

VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

Maurizio Morante

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