Serie B. Arbitri della 14a: Serra a Parma, Zufferli a Reggio Calabria
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 27 novembre:
PARMA – MODENA Sabato 26/11 h. 15.00
SERRA
DI IORIO – CORTESE
IV: PICCININI
VAR: GUIDA
AVAR: COLOMBO
PISA – TERNANA Sabato 26/11 h. 18.00
SACCHI
MOKHTAR – PERROTTI
IV: GHERSINI
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
REGGINA – BENEVENTO h. 12.30
ZUFFERLI
PALERMO – NIEDDA
IV: RUTELLA
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
BRESCIA – SPAL h. 15.00
MINELLI
ROSSI C. – PAGNOTTA
IV: PEZZUTO
VAR: MARESCA
AVAR: VOLPI
CITTADELLA – COSENZA h. 15.00
PERENZONI
GALETTO – DEI GIUDICI
IV: GARIGLIO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MARCENARO
COMO – BARI h. 15.00
MARCHETTI
DI VUOLO – CAPALDO
IV: GUALTIERI M.
VAR: BANTI
AVAR: LONGO S.
FROSINONE – CAGLIARI h. 15.00
FABBRI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MASSIMI
VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: COSSO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
PERUGIA – GENOA h. 15.00
AURELIANO
MELI – DI MONTE
IV: GIUA
VAR: NASCA
AVAR: MUTO
SUDTIROL – ASCOLI h. 15.00
PRONTERA
PERETTI – GARZELLI
IV: SANTORO
VAR: CHIFFI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: AYROLDI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
PALERMO – VENEZIA h. 18.00
MANGANIELLO
DI GIOIA – LOMBARDO
IV: MERAVIGLIA
VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)