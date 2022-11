Potenza, i convocati di Raffaele per la trasferta di Castellammare

L’allenatore del Potenza Giuseppe Raffaele ha reso noti i calciatori convocati per la gara contro la Juve Stabia valevole 15^ giornata campionato di Lega Pro Serie C girone C, domenica 27 novembre alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare.

Di seguito la lista:

RUOLO/NUMERO/CALCIATORE

PORTIERI

46 Alastra Fabrizio – 1 Gasparini Manuel

DIFENSORI

13 Armini Nicolò – 3 Celesia Christian – 51 Girasole Domenico – 4 Gyamfi Bright – 18 Matteo Legittimo – 5 Matino Emmanuele – 17 Polito Vincenzo

CENTROCAMPISTI

6 Del Pinto Lorenzo – 20 Laaribi Mohamed – 23 Logoluso Gaetano – 8 Sandri Mattia – 30 Steffè Demetrio – 38 Talia Angelo – 26 Verrengia Bruno

ATTACCANTI

19 Belloni Nicolas – 9 Caturano Salvatore – 11 Di Grazia Andrea – 10 Del Sole Ferdinando – 7 Emmausso Michele – 32 Masella Davide – 70 Schimmenti Emanuele

Ufficio Stampa Potenza Calcio