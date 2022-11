Serie D, il Matera pareggia 2-2 Sconfitte Francavilla e Lavello

Nella tredicesima giornata di Serie D girone H solo il Matera riesce a cogliere un punto, mentre Francavilla e Lavello vengono battute in casa. I materani impattano a Napoli contro l'Afragolese per 2-2: apre Russo, i padroni di casa ribaltano la contesa con Longo e Murolo, pareggia Cum. I sinnici vengono battuti dalla capolista Cavese per 3-4. Gli aquilotti passano sul doppio vantaggio con Foggia e Bezzon, poi gli uomoni di De Luca la riprendono con Gentile e Nolè. Ma la prima della classe ritorna in vantaggio con un gol fantasma di Munoz e sigla il poker con Gagliardi su rigore. Infine Di Ronza al 90' realizza la terza rete per i locali. Gli ofantini vengono piegati con un tris dal Bitonto grazie a Figliolia, Maffei e Palazzo.