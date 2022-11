Serie C girone A, un terzetto insegue la capolista

Continua a regnare l'equilibrio nel girone A di Serie C, la capolista Pordenone passa in vantaggio sul campo della Pro Sesto ma rischia di perdere e si deve accontentare di un punto, ne approfittano per accorciare il gap il Renate che vince uno a zero a Padova, la Feralpi che con un gol di Zennaro batte il Trento e il Lecco che passa due a uno a Trieste contro una formazione più che mai in crisi.

Delude il Novara che non va oltre l'uno a uno al Piola contro il fanalino di coda Piacenza, va meglio la Pro Vercelli che torna al successo superando nel match di mezzogiorno due a uno il Sangiuliano; tre i pareggi di giornata, finisce due a due Juve NG-Mantova, un punto che serve a muovere la classifica ad entrambe.

Nel posticipo il Vicenza vince uno a zero sul campo dell'Arzignano con una rete di Dalmonte, negli ultimi due incontri di giornata due vittorie esterne, la Pro Patria con una rete di Castelli contro l'Albinoleffe e la Virtus Verona al secondo successo di fila con due gol nel finale a Crema contro la Pergolettese.