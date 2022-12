Coppa Eccellenza, il Brienza è la prima finalista Sospesa a Tricarico

Il Brienza è la prima finalista della Coppa Italia Eccellenza. Superato il Città dei Sassi Matera dopo i tiri di rigore per 6-5. Decisiva la parata di Di Vincenzo a Tangorra e il penalty successivo di Votta a fil di palo che ha beffato Puttim per la prima finale in assoluto dopo quella vinta in Promozione nel 2019 contro l'Atletico Lauria. Nei tempi regolamentari è stato Sinisgalli a portare in vantaggio i melandrini, prima che i padroni di casa impattassero all'81' con Moraes. Invece è stata sospesa dopo i primi 45' l'altra semifinale di ritorno tra Tricarico e Pomarico con i locali che erano passato in vantaggio con Touray. Si riprenderà direttamente con il primo minuto del secondo tempo per determinare l'altra finalista.