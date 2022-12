Serie C, Esposito regala i tre punti al Picerno Il Potenza impatta 0-0

Nel turno infrasettimanale della sedicesima giornata di Serie C girone C il Picerno supera il Monterosi e il Potenza impatta contro il Cerignola. Ai melandrini serve il gol di rapina di capitan Esposito che vale la terza vittoria nelle ultime cinque gare per uscire dalla zona play-out. Terzo pareggio di fila (il secondo consecutivo ad occhiali) invece per la squadra di Raffaele che sale a sei risultati utili consecutivi.