Pergolettese-Novara 1-0, salta Cevoli

Il Novara perde uno a zero contro la Pergolettese e cambia la guida tecnica, esonerato Cevoli e in panchina va Semioli il tecnico della primavera azzurra; gli azzurri hanno offerto l'ennesima prova sconcertante e il cambio in panchina è stato inevitabile.

La cronaca Al 3' subito pericolosa la Pergolettese con Varas che non inquadra la porta, al 26' Villanova impegna Pissardo che non può nulla al 34' su Iori dopo aver compiuto un grande intervento su Artioli, lo stesso Artioli al 42' riceve il secondo giallo e lascia la Pergolettese in dieci. Nonostante la superiorità numerica gli azzurri faticano a mettere in difficoltà gli avversari, ci provano Galuppini e Ciancio ma senza impensiere troppo Soncin, i cambi non sortiscono l'effetto sperato e il Novara torna a casa con una sconfitta a tratti imbarazzante.