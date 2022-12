Gladiator 1924. Dallo United Riccione ritorna un duttile attaccante

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Panaioli. E’ il primo colpo della campagna di rafforzamento invernale.

Per Panaioli si tratta di un ritorno dopo l’ottima stagione scorsa condita da sedici presenze e sei gol (record in carriera), per lui che può ricoprire diversi ruoli in attacco. Il calciatore romano si è già allenato con i compagni ed a disposizione di mister Teore Grimaldi.

Dopo aver iniziato la stagione con lo United Riccione, non ci ha pensato su due volte accettando la proposta nerazzurra. “Contentissimo della scelta, di aver ritrovato il mister e alcuni compagni della scorsa stagione. Conosco l’ambiente, il calore della gente e quando è arrivata la telefonata non ci ho pensato su due volte. Arrivo in un gruppo ben amalgamato, molto unito perché siamo in un girone molto competitivo. Personalmente spero di poter dare il mio contributo nel raggiungimento degli obiettivi stagionali. Ai tifosi dico che non vedo l’ora di vederli allo stadio e vincere insieme il più possibile”.

