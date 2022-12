Serie C, il Picerno espugna Messina Il Potenza passa a Monopoli

Per la prima volta da quando è iniziata la stagione Picerno e Potenza vincono entrambe. I melandrini passano a Messina grazie a un gran sinistro da fuori area di Guerra che vale il salto in zona play-off e il sesto risultato utile di fila. La squadra di Raffaele invece espugna Monopoli con le reti nel primo tempo di Caturano e Di Grazia, prima che Manzari accorciasse le distanze per i padroni di casa.