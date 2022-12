Serie C girone A, spunta in testa il Vicenza

A sorpresa visto il traballante inizio di stagione il Vicenza si prende la vetta del girone A di Serie C, il successo due a zero contro la Pergolettese dei biancorossi permette a Dalmonte e compagni di scavalcare il Pordenone sconfitto due a zero a Vercelli; molto bassa la media punti della capolista sotto i due punti a partita a testimonianza di un campionato dove tante squadre avranno un'opportunità di guardare ai primi posti.

Esordio con vittoria per Semioli sulla panchina del Novara, il tre a uno all'Arzignano rilancia gli azzurri, al secondo posto un terzetto, assieme al Pordenone ci sono la Pro Sesto che con una rete di D'Amico batte il Piacenza e la Feralpi che pareggia zero a zero a Trieste.

Due i successi fuori casa entrambi di formazioni in lotta per la salvezza, la Virtus Verona vince uno a zero sul campo dell'Albinoleffe, il Mantova a sorpresa passa tre a uno contro un Renate in calo alla terza sconfitta nelle ultime quattro.

Nel match di mezzogiorno la Juve batte uno a zero il Sangiuliano, torna al successo il Padova superando due a uno il Trento, nell'ultimo incontro di giornata la Pro Patria vince il derby lombardo contro il Lecco.

Risultati e classifica di giornata