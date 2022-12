Potenza, Macchia a Stop&Gol "Domenica in massa al Viviani"

“L’augurio è di esserci sbloccati con la vittoria esterna a Monopoli. Non possiamo fare critiche ai ragazzi, ci stanno mettendo l’animo. Lo testimonia la ferocia che hanno messo in campo e l’hanno portata a casa. Ogni partita sarà importante e quella di domenica prossima dovrà segnare una svolta e la dobbiamo vincere.”

E’ quanto dichiarato dal presidente del Potenza, Donato Macchia, intervenuto telefonicamente lunedì sera nel corso della trasmissione Stop&Gol in onda su La Nuova TV (Media Partner Ufficiale rossoblù). In studio ha partecipato anche il calciatore Emmanuele Matino.

PROSSIMO TURNO CONTRO IL GIUGLIANO

“L’anticipo della gara alle 14.30 lo abbiamo voluto per evitare il freddo serale. Anticiperemo le abitudini e invito tutti in massa a sostenere la squadra. I tifosi sono necessari perché sono il dodicesimo uomo in campo. Abbiamo una curva che ogni società vorrebbe avere e mi inchino alla loro bellezza.”

PROGETTO POTENZA

“Ho fatto gli auguri di compleanno a Giuseppe Raffaele. L’ho sentito molto carico, ci lusinga cosa dice sulla società per l’organizzazione messa a disposizione della squadra. Mercato? Le decisioni sportive spettano al direttore e al mister. La società è presente e le loro decisioni saranno le nostre. Se riterranno opportuno intervenire noi saremo pronti. Abbiamo fiducia.”

ADEGUAMENTO STADIO VIVIANI

“Abbiamo fatto un meeting con il Comune di Potenza. Dialogato sulle cose da fare. Il sindaco ha preso l’impegno per i lavori al settore Distinti. Lavoriamo insieme per quella che sarà la Tribuna Sud, elevando a 3.600 posti coperti. Inoltre, siamo pronti a fare la nostra parte per investire a supporto. Preferisco un intervento strutturato per fine e inizio prossimo campionato per adeguarla con sky box e quanto sarà necessario.”

Ufficio Stampa Potenza Calcio