Parma-Benevento 0-1: Forte riporta il sorriso in casa giallorossa

A circa un mese dal successo in casa della Spal, il Benevento torna a vincere ancora in trasferta: ad essere espugnato, questa volta, è il "Tardini" con il Parma di Pecchia battuto per 1-0 grazie ad una rete di Forte.

Cannavaro deve fare a meno di La Gumina e Leverbe ma ripresenta Glik, reduce dai mondiali con la Polonia, dal 1' al centro della difesa insieme a Capellini; in mediana c'è Tello dal 1' mentre è Forte a guidare l'attacco con Farias ed Improta a dargli manforte. Il Parma si presenta con una formazione offensiva: Pecchia, infatti, schiera Man, Vazquez e Mihaila a supporto di Inglese.

I giallorossi passano in vantaggio al 20' del primo tempo: lancio di Schiattarella per Farias, il brasiliano serve Forte al centro dell'area e questi la mette in rete con un preciso diagonale ad incrociare che non lascia scampo a Chichizola. Al 32' viene concesso un incredibile rigore al Parma dal signor Gariglio, arbitro dell'incontro: Masciangelo tocca si il pallone con un braccio ma solo dopo che la sfera aveva centrato la coscia del terzino del Benevento. Errore macroscopico di Gariglio aggravato dalla review effettuata a bordocampo che aveva evidenziato il doppio tocco. Sul dischetto si presenta Vazquez che, però, si fa ipnotizzare da Paleari che respinge anche la ribattuta di Inglese. Al riposo si va, quindi, sull'1-0 per il Benevento.

Nella ripresa entrambe gli allenatori, per motivi ovviamente diversi, pescano dalla panchina ma la partita non riserva nessuna emozione, eccezion fatta per il rosso rimediato all'80' da El Kaouakibi per una entrata con piede a martello. Al triplice fischio finale, dunque, il Benevento esce vittorioso dal "Tardini" superando il Parma per 1-0.

IL TABELLINO