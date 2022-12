Benevento. Cannavaro: "Troppe sviste arbitrali nei nostri confronti"

Il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro, dopo la vittoria in trasferta sul campo del Parma, ha risposto alle domande dei media dallo stadio "Tardini". Queste le sue parole:

"Quella di oggi è una vittoria importante perché arrivata dopo le ultime convincenti prestazioni. I ragazzi danno il 100%: solo così possiamo cambiare le cose. Anche oggi, però, abbiamo pagato dazio con una espulsione e l'infortunio di Letizia. C'è poco tempo per preparare la partita col Cittadella ma serve solo continuare a lavorare.

Se sei forte, vai su un campo, vinci e torni a casa. Non vorrei, però, che gli errori che stiamo subendo da parte degli arbitri siano una conseguenza delle polemiche di Reggio Calabria.

Oggi si è vista una squadra operaia. Nella prima frazione abbiamo fatto quanto preparato e, con un po' di concentrazione in più, avremmo potuto segnare altri gol. La prossima la giochiamo in casa e sta a me far capire ai ragazzi che al "Vigorito" si gioca come si fa in trasferta.

Spero che per Letizia si tratti solo di una botta anche se mi ha detto che si è girato un po' il ginocchio. E' il nostro capitano ed un grande ragazzo quindi mi auguro sia nulla di grave. C'è bisogno di lui in campo.

Glik ci dà tanta esperienza ed in campo lo si nota. E' un leader: gli allenatori possono fare la differenza con le idee ma, alla fine, in campo ci vanno i calciatori. Chi ha giocato al suo posto si è ben comportato ma averlo con noi è diverso".