"Ed è gol" di Malaspina e Palumbo sarà presentato a Oppido e Tolve

“A cantare le imprese di Achille son tutti bravi, ma celebrare Omero non è poi così semplice. Se davvero il calcio è il più bel romanzo della nostra vita – sì, lo è – allora sul fatto che Bruno Pizzul sia stato il cantore massimo dei migliori anni spesi a sognare inseguendo i rimbalzi del pallone, non c’è discussione: siamo d’accordo tutti”.

Così Furio Zara, nella prefazione a Ed è gol (Urbone Publishing, 235 pp., prezzo 16 euro), saggio semiserio con focus sul linguaggio di Bruno Pizzul, scritto dai giornalisti professionisti Giuseppe Malaspina e Antonino Palumbo.

Un viaggio nelle telecronache del celebre giornalista TV friulano, che parla di calcio, di ricordi e della forza comunicativa di sostantivi, avverbi e interiezioni di Pizzul, lungo un arco temporale che va dalla finale della Coppa dei Campioni all'Olimpico nel 1984 ai Mondiali di calcio del 2002.

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Udine, Ed è gol arriva in Basilicata, luogo d'origine di uno dei due autori: sabato 10 dicembre, alle 18.30, il libro verrà presentato nella sala consiliare del Comune di Oppido Lucano; domenica 11 dicembre, alle 18.00, il “viaggio” nel calcio nostalgico e nelle telecronache di Bruno Pizzul si sposterà nella sala consiliare del Comune di Tolve.

Ed è gol è un viaggio cronologico attraverso una successione cronologica di partite, delle quali Pizzul è stato la voce narrante, con il suo stile pacato ma empatico, il suo lessico ricercato ma fruibile a tutti e la sua abilità nell'accordare preparazione e improvvisazione nell'insidiosa dimensione temporale della telecronaca.

Undici sono i capitoli relativi a partite disputate da squadre di club italiane. Altri undici riguardano sfide della Nazionale. Ogni capitolo ha per titolo una parola o un'espressione usate da Pizzul in questa o quella partita.

A completare il testo, arricchito dalla prefazione del giornalista Furio Zara, un’intervista inedita a Bruno Pizzul e due capitoli scritti in chiave più personale, intorno alla figura dello storico telecronista. Dal potere magnetico di riunire persone diverse davanti a un televisore, fino alla capacità di scandire come un metronomo le stagioni della vita che passano, semplicemente narrando un gioco.

Ed è Gol – Viaggio nelle telecronache di Bruno Pizzul è disponibile sul catalogo di Urbone Publishing, oltre che in tutte le librerie on line, ed è ordinabile in tutte le librerie.